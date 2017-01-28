Де отримати довідки про відсутність (наявність) судимості на Житомирщині

До уваги громадян!
З 1 лютого 2017 року прийом запитів для оформлення довідки про відсутність (наявність) судимості буде здійснюватися територіальними сервісними центрами МВС України, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на відділ комунікації ГУ Національної поліції в Житомирській області.
Відповідно, структурні підрозділи ГУНП в Житомирській області припиняють приймати такі запити (Наказ МВС України №1256 від 29.11.2016, зареєстрований в міністерстві юстиції України 10.01.2017 за № 22/29890).
Ознайомитися з інформацією щодо роботи регіонального сервісного центру МВС у Житомирській області можна ТУТ.
Адреси територіальних сервісних центрів:
м. Житомир, просп. Незалежності, 168а/1
м. Бердичів,вул. Ново-Іванівська, 21
м. Коростень, вул. С. Кемського, 3
м. Новоград-Волинський, вул. Відродження, 2
м. Радомишль, вул. Отамана Мордалевича, 33
Довідки за телефоном (0412) 41-97-03