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Угоду з перевізником маршруту №110, де стався трагічний випадок розірвано

Угоду з перевізником маршруту №110, де стався трагічний випадок розірваноГолова ОДА Ігор Гундич дав доручення за 3 дні розірвати договір з перевізником маршруту №110, де стався трагічний випадок.

Вже 27 січня, начальник управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму ОДА Роман Крисюк доповів, що доручення виконано – договір розірвано, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.

Відповідно до листа, направленого перевізнику, ТДВ «Житомирське АТП-11827» фактично має припинити перевезення пасажирів 6 лютого.

«Незабаром ми оголосимо конкурс на зазначений маршрут. До цього часу буде укладено тимчасовий договір з іншим перевізником», – зазначає Роман Крисюк.

Управління промисловості, розвитку інфраструктури та туризму шукає перевізника, який тимчасово обслуговуватиме маршрут №110 до визначення переможця.

Бажаючі можуть звертатися в управління за адресою: майдан ім. С.П.Корольова, 3/4.
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