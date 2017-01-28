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Сьогодні у Житомирі встановлять меморіальну дошку Степану Бандері

Сьогодні у Житомирі встановлять меморіальну дошку Степану БандеріУкраїнський народ повинен пам'ятати героїчний подвиг студентів та бійців, які загинули в бою під Крутами, тому 29 січня о 17:00 Національний Корпус разом із Поліським Корпусом організовують «Марш пам'яті Героїв Крут», повідомляє zamkova.info з посиланням на організаторів заходу.

Маршрут ходи розпочнеться біля пам'ятника Тарасу Шевченку та пролягатиме по вулиці Великій Бердичівській до вулиці Михайлівської, звідти до вулиці Степана Бандери.

У марші візьмуть участь молодіжні рухи Житомира. Уся хода буде супроводжуватись піротехнікою.

Учасниками ходи буде вшановано пам'ять ще одного героя, ідеолога та теоретика українського націоналістичного руху – Степана Бандери. У кінці маршу на фасаді Житомирського будівельного коледжу буде встановлено меморіальну дошку пам'яті Степана Бандери.
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  • Алех
  • 28-01-2017, 12:52
  • : 12:52
    • Нравится
    • 1
Дебилы...придумали себе героя
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