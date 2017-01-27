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За клопотанням прокуратури Житомирщини затриманого на хабарі 2500 доларів США посадовця взято під варту

За клопотанням прокуратури Житомирщини затриманого на хабарі 2500 доларів США посадовця взято під вартуУ п’ятницю, 27 січня 2017 року, за клопотанням слідчого відділу прокуратури Житомирської області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира посадовцю, напередодні викритого під час одержання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму майже 130 тис грн, повідомляє zamkova.info. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Як нещодавно повідомлялося, під час оперативних заходів у рамках кримінального провадження, які проводилися слідчим відділом прокуратури області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області, керівника одного з управлінь Житомирської обласної держадміністрації затримано під час одержання хабара на суму 2500 доларів США.

На даний час чиновник звільнений з посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України триває.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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