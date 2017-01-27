За клопотанням прокуратури Житомирщини затриманого на хабарі 2500 доларів США посадовця взято під варту

У п’ятницю, 27 січня 2017 року, за клопотанням слідчого відділу прокуратури Житомирської області, ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира посадовцю, напередодні викритого під час одержання неправомірної вигоди, обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення грошової застави на суму майже 130 тис грн, повідомляє zamkova.info
. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Як нещодавно повідомлялося, під час оперативних заходів у рамках кримінального провадження, які проводилися слідчим відділом прокуратури області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області, керівника одного з управлінь Житомирської обласної держадміністрації затримано під час одержання хабара на суму 2500 доларів США.
На даний час чиновник звільнений з посади.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК України триває.
Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.