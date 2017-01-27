Житомирські прикордонники виявили автомобіль, який розшукують в РФ

Сьогодні на українсько-білоруському кордоні в пункті пропуску "Вільча" відділу прикордонної служби "Млачівка" на в`їзд в Україну, прибув автомобіль марки "KIA Sportage SLS" білоруської реєстрації під керуванням громадянина Республіки Білорусь, пише zamkova.info з посиланням на "Житомирську хвилю".
Під час проведення прикордонного контролю, співробітниками Житомирського загону щодо даного автомобіля, відбулося спрацювання бази даних Інтерполу. В ході подальшого з’ясування обставин було встановлено, що даний транспортний засіб, 2014 року випуску, рахується як викрадений з 2016 року. За даним фактом проінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ, співробітники якого підтвердили, що транспортний засіб знаходиться в розшуку на території Російської Федерації. Наразі зазначений автомобіль встановленим порядком переданий представникам Національної поліції.
Зазначимо, що це вже другий транспортний засіб за поточний місяць, який було виявлено прикордонниками в пункті пропуску "Вільча" та який рахується викраденим за базою даних Інтерпол. 14.01.2017 охоронцями кордону було виявлено автомобіль марки "Volkswagen Touareg", 2008 року випуску, білоруської реєстрації, який був викрадений на території Болгарії, повідомила прес-служба Житомирського прикордонного загону Північного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
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