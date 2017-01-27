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Треть больных женщин на Житомирщине обнаруживают рак груди

Треть больных женщин на Житомирщине обнаруживают рак грудиЗа 9 месяцев 2016 года в Житомирской области было взято на учет 264 женщины, которые заболели раком молочной железы. Об этом в ответе на запрос УНН сообщили в управлении здравоохранения Житомирской областной государственной администрации, пишет ЖИТО – МИР со ссылкой на Журнал Житомира.

В то же время, по данным управления, III-IV стадии заболевания рака молочной железы (запущенные формы) было выявлено у 76 женщин, составляет 28,8% от всех выявленных случаев рака молочной железы за отчетный период.

При профилактических осмотрах рак молочной железы был выявлен у 102 женщин, составляет 38,6% от всех случаев этой патологии за 9 месяцев 2016 года против 106 случаев (38,4%) за 9 месяцев 2015 года.

В управлении также добавили, что в течение 9 месяцев 2016 года 102 женщины (38,6% от всех случаев этой патологии) узнали о болезни во время профилактических осмотров.

Каждый час от рака умирает одна украинка

Статистика свидетельствует о том, что ежегодно раком груди заболевает 16 000 украинок. Каждые 30 минут врачи обнаруживают новый случай рака молочной железы, а каждый час от него умирает одна женщина. Ежегодно эта онкологическая болезнь уносит жизни почти 7 500 украинских женщин.

Исследования медиков говорят о том, что вероятность заболеть раком молочной железы в течение жизни у любой женщины составляет примерно 12%, то есть каждая восьмая женщина в течение жизни заболевает раком молочной железы.

Онкологи отмечают: рак груди у женщин – не приговор. В случае раннего выявления проблемы, процесс выздоровления наступает у 75-85% женщин. И здесь главное, как говорят специалисты, – это знание этой проблемы и настрой на положительный результат.

Консультация с маммологом раз в год

Лучшим методом диагностики рака в мире считается маммография. Данное медицинское обследование позволяет выявить рак на ранней стадии, а соответственно шансы вылечить онкозаболевание полностью, и даже без оперативного вмешательства, таким образом растут.

Врачи отмечают необходимость консультаций с маммологом не реже одного раза в год. Это должно быть правилом для любой женщины.

Испанские онкологи в вопросах лечения рака значительное внимание уделяют психологическому состоянию женщины, и утверждают, что настрой на победу болезни, положительный результат, на полноценную жизнь после диагноза – играют чрезвычайно большую роль.

“Ни в коем случае не следует прятаться от болезни в бездействии или невежестве – только активная позиция больного способна обезопасить ее”, – отмечают медики.

И второй аспект, на котором фокусируют свое внимание онколикари Испании – это генетический фактор. Они говорят, что осведомленность по поводу генетической предрасположенности к болезни помогает вовремя выявить проблему. И здесь правило “проинформирован – значит вооружен”, – работает как нигде.

Маммография в Житомире.

Где можно пройти УЗИ молочной железы в Житомире и записаться на консультацию с маммологом:

Житомирский областной онкологический диспансер
г.Житомир, ул.Фещенко-Чопивского, 24/4;
тел.(412) 37 94 20, 37 20 93

Житомирский областной медицинский консультативно-диагностический центр
г.Житомир, ул. Пушкинская, 1
тел. (0412) 37-24-12

Частная поликлиника Медибор
г.Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
тел.: (0 412) 438-747
моб.: (067) 410-77-47

Медицинский центр Оксфорд Медикал
г.Житомир, ул. Леха Качинского (Черняховского), 4
тел. (0412) 55-22-55

Медицинский центр Асклепий
г.Житомир, ул. Шевченко, 14
тел. (0412) 46-33-03
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