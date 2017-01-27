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В Попельне полицейские задержали вокзального вора

В Попельне полицейские задержали вокзального вора26 января в полицию обратилась 27-летняя жительница райцентра с сообщением о краже. По словам женщины, в зале отдыха местного железнодорожного вокзала у нее похитили мобильный телефон, сообщает zamkova.info со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.

Правоохранители выяснили, что неприятная ситуация случилась ночью 16 января. Стоимость похищенного телефона составляет почти 2500 гривен.

Соответствующие сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

В результате проведенных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили, что к совершению уголовного преступления причастен 36-летний местный житель.

Сейчас идет дальнейшее выяснение обстоятельств происшествия.

Уважаемые граждане! Ответственно относитесь к хранению собственных средств и имущества. Находясь в местах массового скопления людей, на автостанциях и вокзалах, в кафе, барах, развлекательных и торговых заведениях и т.п., будьте внимательны и осмотрительны. Не демонстрируйте неизвестным лицам содержимое ваших сумок и кошельков, не оставляйте ценные вещи на виду и без присмотра. Этим вы можете привлечь внимание злоумышленника и понести значительные убытки.
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