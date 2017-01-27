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На Житомирщині скоєно напад на лісову охорону

На Житомирщині скоєно напад на лісову охорону25 січня рейдова бригада державного підприємства «Коростенське лісомисливське господарство» проводила охорону лісових угідь підприємства.

Близько 23 години поблизу села Сантарка Коростенського району лісівники зазнали нападу групи чоловіків. Зловмисники нанесли лісовим охоронцям тілесні ушкодження. Також був пошкоджений автотранспорт, на якому пересувалася рейдова бригада, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.

Постраждалі впізнали своїх нападників: ними виявилися жителі сіл Сантарка та Новина Коростенського району.

У лісівників є підстави вважати, що напад скоєно з метою помсти. Адже 13 січня цього року ця ж рейдова група в Ушомирському лісництві затримала автомобіль КАМАЗ з краденою деревиною, за кермом якого перебував один із теперішніх нападників.

Матеріали про скоєне правопорушення були направлені до Коростенського відділу поліції ГУНП в Житомирській області, Коростенської місцевої прокуратури, Коростенського міського відділу УСБУ.

Нагадаємо, що відповідно до Положення про державну лісову охорону, затвердженого Постановою КМУ від 16 вересня 2009р. №976, державна лісова охорона має статус правоохоронного органу. Отож відповідати зловмисникам доведеться як за напад на правоохоронців.
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