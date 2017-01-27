Чорна п’ятниця»: голова ОДА Ігор Гундич підписав розпорядження про звільнення ще 2 керівників підрозділів

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич підписав розпорядження про звільнення двох керівників структурних підрозділів ОДА, повідомляє zamkova.info
, зпосиланням на прес-службу адміністрації.
Зокрема, із сьогоднішнього дня, 27 січня 2017 року, звільнено начальника управління екології та природних ресурсів Вадима Войцешука.
Керівник області анонсував його звільнення вчора, під час спілкування із пресою.
Також розпорядженням голови ОДА із 31 січня 2017 року буде звільнено директора департаменту праці та соціального захисту населення Галину Корінну. Відповідний документ Ігор Гундич підписав сьогодні.
На минулому тижні без керівника залишилося управління культури.
Нагадаємо, під час першої прес-конференції після призначення головою облдержадміністрації Ігор Гундич попередив працівників ОДА – «мене можуть не пережити».