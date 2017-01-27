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ПриватБанк випускає картки з індивідуальним дизайном для закоханих житомирян

ПриватБанк випускає картки з індивідуальним дизайном для закоханих житомирянПрагнеш здивувати свою другу половинку оригінальним подарунком до Дня закоханих? Замовляй вже зараз картку з індивідуальним дизайном у ПриватБанку і до 14-го лютого забирай у будь-якому житомирському відділенні банку або ж чекай на доставку кур’єром.

Валентинки, ліричні вірші, романтичні зізнання у коханні, спільні селфі, квіти, шоколад - це далеко не весь перелік того, що ПриватБанк може зобразити на картці з індивідуальним дизайном.

Щоб замовити таку картку, потрібно виконати декілька простих кроків на сайті ПриватБанку carddesign.privatbank.ua . Зокрема, обрати тип картки (Універсальна миттєва, Універсальна Голд чи Картка для виплат), завантажити необхідне фото чи картинку для дизайну картки. Якщо картка призначена для третьої особи - поставити позначку “Карта у подарунок”, обрати будь-яке зручне із 59 відділень ПриватБанку на Житомирщині для отримання картки або ж замовити доставку кур’єром.

Випуск однієї картки з будь-яким оригінальним дизайном для закоханих коштує лише 99 грн.

Крім цього, за аналогією “парні чашки, футболки для закоханих” у ПриватБанку можна замовити і парні картки з індивідуальним дизайном. Дві картки, наприклад, з написами “LO” і “VE” або ж з текстом на одній картці - “Я кохаю красиву і недоступну” та з текстом на другій - “Піду нафарбуюсь і заховаюсь у сейф” чи з однаковими картинками, фотографіями будуть випущені максимально швидко після замовлення вищевказаним способом на сайті ПриватБанку.

Активувати картки з індивідуальним дизайном закохані зможуть самостійно за допомогою банкомату або ж звернувшись до співробітників банку у будь-яке відділення ПриватБанку.
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