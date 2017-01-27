Житомирские полицейские разоблачили двух вороватых «гурманов»

Правоохранители установили причастных к кражам дорогостоящих продуктов с полок местных супермаркетов. Продолжается выяснение всех обстоятельств событий, сообщает zamkova.info
со ссылкой на отдел коммуникации полиции Житомирской области.
26 января в Житомирский отдел полиции поступило сообщение о похищении из торгового зала одного из местных супермаркетов двух бутылок ликера стоимостью 918 гривен.
Как выяснили полицейские, к совершению кражи причастен 33-летний, ранее судимый за имущественные преступления, житомирянин.
Вечером в полицию поступило еще одно сообщение о краже товаров из другого супермаркета. На этот раз работники торгового заведения заметили, что с полок исчезли 4 баночки икры разных производителей общей стоимостью 522 гривны.
Оперативники установили, что правонарушение совершила 28-летняя жительница г. Житомира.
Сейчас идет установление всех обстоятельств событий. Согласно ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины подобные противоправные действия наказываются штрафом, общественными или исправительными работами, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.