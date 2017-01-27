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На Житомирщині розслідується незаконна реалізація майна підприємства, яке перебувало у заставі

На Житомирщині розслідується незаконна реалізація майна підприємства, яке перебувало у заставіЖитомирською місцевою прокуратурою, за результатом розгляду звернення Головного управління Державної фіскальної служби в області щодо законності реалізації майна ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна», внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування відомості про незаконні дії щодо заставленого майна, за ч. 1 ст. 388 КК України.

Установлено, що службовими особами відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в області, у порушення вимог чинного законодавства, реалізовано майно ВАТ «Житомирський завод хімічного волокна» вартістю понад 850 тис грн, яке перебувало у податковій заставі, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

На даний час розпочато досудове розслідування, яке проводиться слідчими Житомирського ВП ГУНП в області.

Житомирська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво.
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