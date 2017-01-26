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Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»

Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»Мер Житомира вважає прибирання снігу на тротуарах та зупинках громадського транспорту незадовільним, повідомляє zamkova.info з посиланням на прес-службу ЖМР.

Комунальні служби міста втратили момент, коли потрібно було своєчасно очистити та посипати тротуари. Пішохідні зони покрилися шаром льоду, з яким вже вкрай важко боротися.

«Я розумію, що погодні умови сприяли утворенню льоду, але це не знімає відповідальності з комунальників та профільного заступника Олександра Фещенка, які відповідають за прибирання зупинок та посипку тротуарів», - наголосив міський голова Сергій Сухомлин.

Мер дав доручення своєму раднику Юрію Антіпову провести нараду з керівниками усіх комунальних служб, щоб оперативно вирішити проблему з очищенням міста від снігу та посипці тротуарів.

«Міський голова поставив нам чіткі завдання та строки, щоб виправити ситуацію з ожеледицею. Для посипання тротуарів ми використовуємо піскосуміш та сіль. Вже найближчим часом ми вирішимо цю проблему», - сказав Юрій Антіпов.

Мер Сергій Сухомлин додав, що місто гостро потребує додаткової техніки для прибирання тротуарів.

«У цьому році ми закладемо 15 мільйонів гривень на придбання нової техніки для прибирання міста. За декілька років ми маємо повністю забезпечити комунальників спецтехнікою, щоб цьогорічна ситуація не повторювалася», - наголосив міський голова.

За прогнозами синоптиків, у найближчі дні в Житомирі утримуватиметься мінлива температура повітря від - 9 вночі до + 1 °С вдень.
Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
Сергій Сухомлин: «Прибирання тротуарів та зупинок у Житомирі – незадовільне»
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