У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА

У середу, 25 січня 2017 року, слідчим відділом прокуратури області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області викрито під час одержання неправомірної вигоди керівника одного з управлінь Житомирської облдержадміністрації і його посередника, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368 КК України установлено, що посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів США за безперешкодну діяльність у сфері переробки лісосировини.
Для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив жителя м. Житомира.
Посередника, після одержання ним зазначеної суми, затримано на території складських приміщень приватного підприємця, а посадовця – у центрі міста.
Направомірну вигоду вилучено.
Наразі вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення керівника управління від займаної посади.
Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області.Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.