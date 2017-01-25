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У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА

У середу, 25 січня 2017 року, слідчим відділом прокуратури області спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в області викрито під час одержання неправомірної вигоди керівника одного з управлінь Житомирської облдержадміністрації і його посередника, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.
У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА
У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА
У Житомирі на хабарі затримали начальника управління Житомирської ОДА

Під час проведення оперативних заходів у рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст. 368 КК України установлено, що посадовець вимагав від приватних підприємців Житомирського району неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів США за безперешкодну діяльність у сфері переробки лісосировини.

Для одержання неправомірної вигоди чиновник залучив жителя м. Житомира.

Посередника, після одержання ним зазначеної суми, затримано на території складських приміщень приватного підприємця, а посадовця – у центрі міста.

Направомірну вигоду вилучено.

Наразі вирішується питання щодо обрання обом затриманим запобіжного заходу, а також щодо відсторонення керівника управління від займаної посади.

Досудове розслідування проводиться слідчим відділом прокуратури області.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
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