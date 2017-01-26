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На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловіка

На території Житомирського військового інституту знайшли повішеним чоловікаУ Житомирі 25 січня повісився солдат, про це Житомир.info розповіла читачка.

Інформацію про подію підтвердили у відділі комунікації головного управління Нацполіції в Житомирській області.

«Дійсно, до поліції надійшло повідомлення про повішання чоловіка на території Житомирського військового інституту. Туди виїхали слідчо-оперативні групи Житомирського відділу поліції та головного управління області для з’ясування обставин події», - розповіла заступник начальника відділу комунікацій ГУНП в Житомирській області Ольга Номерчук.

Заступник військового прокурора Житомирського гарнізону, майор юстиції Олексій Рихлюк інформацію про повішання людини підтвердив, але детальнішу інформацію поки не зміг надати.

Читачі Житомир.info із посиланням на власні джерела повідомляють, що самогубець - завскладом інституту, 1972 р. н., він залишив передсмертну записку.
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