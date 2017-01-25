На Житомирщині припинено нецільове використання 125 га землі вартістю 2,6 млн грн

Позов Бердичівської місцевої прокуратури, заявлений в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним договору про спільну діяльність, укладеного між ДНЗ “Бердичівське вище професійне училище” та сільськогосподарським товариством, задоволено господарським судом Житомирської області, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Йдеться про те, що училище у квітні 2012 року уклало договір про передачу належної йому на праві користування земельної ділянки площею 125 га, наданої державою для дослідницьких і навчальних цілей, господарству для вирощування сільськогосподарської продукції, з метою подальшого отримання прибутку.
Однак місцевою прокуратурою установлено, що договір є неправомірний, оскільки його укладено з метою приховання факту передачі ділянки землі вартістю 2, 6 млн грн в оренду та використання її не за цільовим призначенням.
Прокуратурою вжито заходів представницького характеру та припинено нецільове використання 125 га землі.