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На Житомирщині припинено нецільове використання 125 га землі вартістю 2,6 млн грн

На Житомирщині припинено нецільове використання 125 га землі вартістю 2,6 млн грнПозов Бердичівської місцевої прокуратури, заявлений в інтересах держави в особі Міністерства освіти і науки України про визнання недійсним договору про спільну діяльність, укладеного між ДНЗ “Бердичівське вище професійне училище” та сільськогосподарським товариством, задоволено господарським судом Житомирської області, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Йдеться про те, що училище у квітні 2012 року уклало договір про передачу належної йому на праві користування земельної ділянки площею 125 га, наданої державою для дослідницьких і навчальних цілей, господарству для вирощування сільськогосподарської продукції, з метою подальшого отримання прибутку.

Однак місцевою прокуратурою установлено, що договір є неправомірний, оскільки його укладено з метою приховання факту передачі ділянки землі вартістю 2, 6 млн грн в оренду та використання її не за цільовим призначенням.

Прокуратурою вжито заходів представницького характеру та припинено нецільове використання 125 га землі.
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