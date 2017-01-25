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У Коростені обіцяють штрафувати всіх, хто до кінця тижня не очистить дороги й тротуари від льоду

У Коростені обіцяють штрафувати всіх, хто до кінця тижня не очистить дороги й тротуари від льодуПро це журналістам коростенського телебачення розповів начальник міської інспекції з благоустрою Олександр Зінюк:
"Ми дали термін тиждень. Якщо вони не поприбирають, отримають "листи щастя" – запрошення на адмінкомісію. І будемо на адмінкомісії давати максимальний штраф – 1700 гривень. Такий штраф получить той, хто не прибере прибудинкову територію, тротуари, дороги. На сьогодні є такі дороги, де ще не посипалося", повідомляє zamkova.info з посиланням на 103fm.com.ua

Тобто, попередження стосується всіх, чиї двері виходять на тротуари – мешканців приватних будинків, керівників різних закладів та установ. І, звичайно, комунальників, які зобов'язані прибирати територію, що не відноситься до приватних будинків та установ:+

"Техніка у нас застаріла, ламається. Не вистачає, водіїв, не вистачає двірників. Але нас це не цікавить і ми будемо накладати штрафи, причому максимальні. Всі відповідальні мають очистити тротуари, не посипання, а очистити, як положено, до асфальту", – конкретизував вимоги до прибирання вулиць начальник інспекції з благоустрою міста Коростеня Олександр Зінюк.
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