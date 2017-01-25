У Коростені обіцяють штрафувати всіх, хто до кінця тижня не очистить дороги й тротуари від льоду

Про це журналістам коростенського телебачення розповів начальник міської інспекції з благоустрою Олександр Зінюк:
"Ми дали термін тиждень. Якщо вони не поприбирають, отримають "листи щастя" – запрошення на адмінкомісію. І будемо на адмінкомісії давати максимальний штраф – 1700 гривень. Такий штраф получить той, хто не прибере прибудинкову територію, тротуари, дороги. На сьогодні є такі дороги, де ще не посипалося", повідомляє zamkova.info
з посиланням на 103fm.com.ua
Тобто, попередження стосується всіх, чиї двері виходять на тротуари – мешканців приватних будинків, керівників різних закладів та установ. І, звичайно, комунальників, які зобов'язані прибирати територію, що не відноситься до приватних будинків та установ:+
"Техніка у нас застаріла, ламається. Не вистачає, водіїв, не вистачає двірників. Але нас це не цікавить і ми будемо накладати штрафи, причому максимальні. Всі відповідальні мають очистити тротуари, не посипання, а очистити, як положено, до асфальту", – конкретизував вимоги до прибирання вулиць начальник інспекції з благоустрою міста Коростеня Олександр Зінюк.