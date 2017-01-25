Сергій Сухомлин: «Комплексний підхід до утеплення шкіл - наше головне завдання»

За минулий рік у Житомирі 10 соціальних об’єктів міста стали частиною програми комплексної термомодернізації Північної екологічної фінансової корпорація НЕФКО.
Одним з навчальних закладів міста, що став частиною програми, є ЗОШ № 6. На даний момент у школі тривають роботи з комплексного утеплення, що планують завершити весною 2017 року, повідомляє zamkova.info з посиланням на прес-службу ЖМР.
«У минулому році за програмою НЕФКО були утеплені 10 об’єктів, у 2017 році ми плануємо утеплити ще три. Комплексний підхід до утеплення шкіл наше головне завдання. Паралельно з цим окрім економії ми не повинні забувати про пряме призначення освіти. Ми намагаємось привести наші школи та садочки до того рівня на якому вони мають бути. Тому відповідна температура повітря в класах, належні спортивні зали та харчоблоки – це базовий рівень», – зазначив міський голова Сергій Сухомлин.
Також міський голова перевірив нову сучасну спортивну залу ЗОШ № 6 на ремонт якої з міського бюджету було виділено близька 1,5 мільйонів гривень.
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