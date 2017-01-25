Виявлено збудник інфекції у гуманітарній гімназії № 23

За інформацією Житомирського міського районного відділу ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» із 4 взятих на дослідження аналізів калу методом імуноферментного аналізу виявлена ротовірусна інфекція. Джерелом захворювання може стати, як хвора людина, так і вірусоносій. Основний механізм зараження – контактно-побутовий, повідомляє zamkova.info
з посиланням на zt-rada.gov.ua
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Упродовж 20-23 січня захворіло на гостру кишкову інфекцію 23 учнів Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23, із них – 14 учнів проліковано у комунальній установі «Центральна дитяча міська лікарня», 3 учні проліковані у Житомирській обласній дитячій лікарні, 6 родини відмовились від госпіталізації.
З метою встановлення джерела збудника інфекції, факторів передачі на об’єктах виникнення спалаху відібрано: 8 добових проб готових страв, яйця на сальмонельоз, мандарини для токсикологічного дослідження, 46 змивів з об’єктів довкілля харчоблоку, 8 зразків води.
Встановлено, що серед захворівших були діти, які не харчувались в їдальні гімназії, тому може бути виключений харчовий шлях передачі збудника інфекції. Крім того, мав місце випадок – 22 січня захворіла мама дитини, яка здійснювала догляд за дитиною.
Інкубаційний період склав 3 доби, що характерно для рото вірусної інфекції. Ротовірусна інфекція належить до групи гострих кишкових інфекцій. Крім шлунково-кишкового тракту, ротовіруси можуть вражати верхні дихальні шляхи, викликаючи симптоми запального характеру.
Житомирська міська гуманітарна гімназії № 23 включно до п’ятниці 27 січня перебуватиме на карантині. Питання роботи харчоблоку вирішиться впродовж тижня, після проведення повторних аналізів.