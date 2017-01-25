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В Овруцькому лісгоспі виявили незаконну рубку 35 дерев дуба. Фото

В Овруцькому лісгоспі виявили незаконну рубку 35 дерев дуба. Фото23 січня 2017 року лісова охорона державного підприємства «Овруцьке лісове господарство» в Овруцькому лісництві виявила незаконну рубку 35 дерев дуба звичайного.

Загальна маса незаконно зрубаної деревини складає 84 кубічних метри, сума шкоди, заподіяної лісу, складає 473515 гривень. Частину лісопродукції виявлено держлісохороною на одному з приватних підприємств м. Овруча, повідомляє zamkova.info з посиланням на прес-службу Житомирського ОУЛМГ.

Матеріали передані в Овруцьке відділення поліції Коростенського ВП ГУНПУ в Житомирській області. Ведуться слідчі дії.

В Овруцькому лісгоспі виявили незаконну рубку 35 дерев дуба. Фото
В Овруцькому лісгоспі виявили незаконну рубку 35 дерев дуба. Фото
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