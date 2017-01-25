Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 00:07 – О наступлении на Донбассе пока говорить нельзя - волонтер 
  • 12:07 – Акция владельцев авто с иностранными номерами переместится под Кабмин - полиция 
  • 12:10 – ПриватБанк застерігає житомирян від шахраїв 
  • 12:08 – "Ужас" из Давоса: стоит ли бояться Украине 
  • 23:03 – Полторак закликав Трампа допомагати Україні і не скасовувати санкцій проти Росії 

До уваги учасників дорожнього руху! Складні погодні умови!

До уваги учасників дорожнього руху! Складні погодні умови!За інформацією Укргідрометцентру, 25-27 січня на Житомирщині очікується різке зниження температури: вночі до -10 -17, вдень до -10. На автошляхах області спостерігається ожеледиця, повідомляє zamkova.info, з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.

Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними та відповідально ставитися до заходів безпеки.

Шановні водії, зважаючи на погодні умови, утримайтесь, по можливості, від поїздок на власному авто, краще скористатись послугами громадського транспорту.

Керуючи транспортним засобом, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.

Обов'язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття, не забувайте вмикати ближнє світло фар чи протитуманні фари.

Слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.

Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не будьте байдужими: викличте на допомогу аварійні служби або зателефонуйте за номером «102».
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 59
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Житомирська поліція закликає водіїв до обережності на дорогах!
» На Житомирщині поліція розпочала місячник безпеки дорожнього руху. Фото
» До уваги водіїв! На Житомирщині очікується різка зміна погодних умов
» ДАІ Житомирщини інформує
» Управління з питань надзвичайних ситуацій попереджає: складні погодні умови!
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
О наступлении на Донбассе пока говорить нельзя - волонтер
НАБУ розслідує 25 проваджень за результатами аналізу е-декларацій
Акция владельцев авто с иностранными номерами переместится под Кабмин - полиция
"Ужас" из Давоса: стоит ли бояться Украине
Полторак закликав Трампа допомагати Україні і не скасовувати санкцій проти Росії
Пекин стянул к российским границам новейшие ракетные комплексы
Белый дом заявил, что администрация Трампа поддержит в США революцию по добыче сланцевой нефти и газа
До інавгурації Трамп підготував "коротку і елегантну промову" за прикладом Лінкольна і Кеннеді
Почему экономика России развалится в 2017 году
Антикремлевский кабинет Трампа
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Tesla начала производство своих супер-аккумуляторов
Создана экспертная группа для разработки курса «IT-школьник»
Корисні поради щодо вибору штативів для фотоапаратів і відеокамер
Нейросеть научили создавать трехмерные модели лиц по фотографиям
В Apple вперше повідомили про плани розробити безпілотний автомобіль
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+