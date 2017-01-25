До уваги учасників дорожнього руху! Складні погодні умови!

За інформацією Укргідрометцентру, 25-27 січня на Житомирщині очікується різке зниження температури: вночі до -10 -17, вдень до -10. На автошляхах області спостерігається ожеледиця, повідомляє zamkova.info
, з посиланням на відділ комунікації поліції Житомирської області.
Правоохоронці закликають водіїв та пішоходів бути максимально обережними та відповідально ставитися до заходів безпеки.
Шановні водії, зважаючи на погодні умови, утримайтесь, по можливості, від поїздок на власному авто, краще скористатись послугами громадського транспорту.
Керуючи транспортним засобом, будьте максимально обережні, обирайте швидкість руху та дистанцію, що дозволять вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.
Обов'язково враховуйте час доби, стан проїзної частини та дорожнього покриття, не забувайте вмикати ближнє світло фар чи протитуманні фари.
Слизька дорога є тим чинником, що збільшує гальмівний шлях транспортного засобу у кілька разів. Тому якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. Не забувайте при зупинці включати аварійну світлову сигналізацію.
Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, не будьте байдужими: викличте на допомогу аварійні служби або зателефонуйте за номером «102».