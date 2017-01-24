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На Житомирщині судитимуть працівників поліції за шахрайство із страховими виплатами

На Житомирщині судитимуть працівників поліції за шахрайство із страховими виплатамиСлідчим відділом прокуратури Житомирської області закінчено досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом скоєння працівниками поліції та цивільною особою шахрайства, а також підроблення і використання завідомо підроблених документів, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області.

Установлено, що троє працівників поліції, з метою одержання страхової виплати в одній із компаній області, сфальсифікували адміністративні матеріали про скоєння дорожньо-транспортної події у Коростенському районі та намагалися одержати страхову виплату на суму майже 160 тис грн.

До того ж, для надання достовірності своїм злочинним діям, до сумнівної оборудки залучили ще й свого знайомого.
Під час досудового розслідування один підозрюваний пішов на співпрацю із слідством та дав викривальні покази, у зв’язку з чим матеріали щодо нього виділено в окреме провадження та клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності направлено до суду.

Щодо інших трьох осіб до суду направлено обвинувальний акт для розгляду по суті.

На час проведення досудового розслідування усі три працівники поліції (один – ГУНП в області, двоє інших – місцевого відділу поліції), за клопотанням прокуратури, ухвалою суду відсторонені від посад.

Довідково: за скоєння злочинів зазначеної категорії передбачено позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
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