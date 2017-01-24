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Міська гімназія № 23 закрита на карантин до п’ятниці

Міська гімназія № 23 закрита на карантин до п’ятниціТаке рішення було прийнято під час засідання комісії ТБНС 23 січня.

На даний момент на лікуванні у дитячій міській лікарні перебуває 1 дитина, в обласній дитячій лікарні – 3 дітей.

Діагноз харчове отруєння не підтвердився, на даному етапі попередній діагноз – вірусна інфекція. Серед постраждалих є ті, що не харчувались у шкільній їдальні, повідомляє zamkova.info з посиланням на zt-rada.gov.ua.

За словами заступника міського голови Матвія Хренова, зараз очікують результати аналізу щодо збудника спалаху.

Міська гімназія № 23 закрита на карантин до п’ятниці
Міська гімназія № 23 закрита на карантин до п’ятниці
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