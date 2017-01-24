Міська гімназія № 23 закрита на карантин до п’ятниці

Таке рішення було прийнято під час засідання комісії ТБНС 23 січня.
На даний момент на лікуванні у дитячій міській лікарні перебуває 1 дитина, в обласній дитячій лікарні – 3 дітей.
Діагноз харчове отруєння не підтвердився, на даному етапі попередній діагноз – вірусна інфекція. Серед постраждалих є ті, що не харчувались у шкільній їдальні, повідомляє zamkova.info з посиланням на zt-rada.gov.ua.
За словами заступника міського голови Матвія Хренова, зараз очікують результати аналізу щодо збудника спалаху.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.