Прокуратура Житомирщини припинила нецільове використання 4 га землі з родовищами бурштину

Прокуратура Житомирської області послідовно і принципово продовжує вживатисистемні заходи представницького характеру щодо порушення у сфері земельних відносин,а саме,щодо припинення нецільового використання земель, на яких розташовані корисні копалини загальнодержавного значення - бурштин.
Зокрема, 18 січня 2017 року Ємільчинським районним судом задоволено два позови органів прокуратури про повернення до державної власності 4-х гектарів землі, що на території Барашівської сільської ради Ємільчинського району, повідомляє zamkova.info
з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Як повідомлялося раніше, встановлено, що у серпні 2014 року Головне Управління Держгеокадастру в області неправомірно передало у приватну власність семи жителям Житомирської та Київської областей 14 га землі для ведення особистого селянського господарства.
Усупереч вимогам Земельного кодексу України та ст. 37 Закону України “Про охорону земель”, угіддя передано без проведення вивчення щодо показників родючості та даних раціонального використання земель.
Власники окремих наділіввідразу продали свої ділянки, що свідчить про відсутність намірів обробляти землю та займатися особистим селянським господарством. Крім того, на вказаних земельних ділянках розташовані корисні копалини загальнодержавного значення - бурштин.
З метою попередження використання землі не за цільовим призначенням, до суду було заявлено 7 позовів про повернення до державної власності 14 гектарів землі, що на території Барашівської сільської ради Ємільчинського району.
Наразі два позови задоволено, решта перебуває на розгляді у суді.