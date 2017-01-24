На Житомирщині покарано керівника установи виконання покарань

Прокуратура Житомирської області постійно здійснює нагляд за додержанням прав неповнолітніх ув’язнених у слідчому ізоляторі при Житомирській установі виконання покарань управління ДПтС України в області № 8, повідомили zamkova.info
в прес-службі прокуратури Житомирської області.
Під час нещодавно проведеної прокуратурою перевірки встановлені порушення прав неповнолітніх у сфері охорони здоров’я, в частині отримання обов’язкових профілактичних щеплень, своєчасності та повноти проведення медичних оглядів.
Зокрема, керівництвом медичної частини установи виконання покарань порушено вимоги ст.11 Закону України “Про попереднє ув’язнення“ та ст. 31 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» та не організовано проведення періодичних обов’язкових медичних оглядів неповнолітніх ув’язнених.
Також, всупереч вимогам ст. 27 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», не подано до закладів охорони здоров’я заявку щодо вакцинації ув’язнених, унаслідок чого не вирішено питання про проведення обов’язкових профілактичних щеплень неповнолітнім, які досягли 16-річного віку.
Прокуратурою, на усунення виявлених порушень, внесено вказівку начальнику Житомирської установи виконання покарань №8, за результатом розгляду якої поновлено права 6 неповнолітніх ув’язнених, а виконуючому обов’язки начальника медичної частини-лікаря оголошено догану.