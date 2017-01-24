У Житомирі закрили на карантин 23-тю гімназію: лікарі до цього часу не встановили збудника хвороби

У Житомирі до 27 січня місцева гімназія № 23 буде закрита на карантин. Таке рішення ухвалила місцева влада у зв’язку із захворюванням школярів, – повідомив заступник міського голови Матвій Хренов.
“Таке рішення ухвалили під час засідання комісії з надзвичайних ситуацій. На лікуванні в дитячій міській лікарні зараз перебуває одна дитина, ще троє дітей – в обласній дитячій лікарні. Діагноз харчове отруєння не підтвердився, на даному етапі попередній діагноз – вірусна інфекція. Серед дітей, які захворіли, є ті, що не харчувались у шкільній їдальні. Усі перевірки, проведені в гімназії, не показали наявності отруйних бактерій”, – пояснив він.
За словами заступника міського голови Матвія Хренова, найближчим часом мають бути готові результати аналізу щодо збудника спалаху.
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