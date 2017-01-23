У Житомирському районі 67-річний чоловік загинув, випавши з дверей маршрутки

Про це нам повідомили жителі села Сонячне, де, власне, і сталася трагедія. В Головному управлінні Нацполіції в області цю інформацію підтвердили. Докладніше про подію розповідає інспектор відділу комунікації Наталія Тимчук: "На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного відділення поліції. За попередньою інформацією у селі Сонячне під час руху приміського маршрутного автобуса під керуванням 37-річного житомирянина 23 січня близько 11.30 сталося раптове відкриття дверей. Внаслідок цього один з пасажирів , 67-річний місцевий житель, випав із салону автобуса на дорогу. Чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці події".
Нині розпочато досудове розслідування за частиною другою статті 286 Кримінального Кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Триває з'ясування усіх причин та обставин. Водночас, місцеві жителі у телефонній розмові розповіли, що двері в маршрутці були несправні вже давно. Також вони повідомили, що неодноразово висловлювали протести, у тому числі, і публічні, з приводу якості перевезень на маршруті, проте обласна влада, за їх словами, не вживає жодних дій для вирішення цього питання.
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