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У Новограді-Волинському поліцейські вилучили наркотики

У Новограді-Волинському поліцейські вилучили наркотики 22 січня на вул. Пушкіна у районному центрі працівники поліції виявили у 53-річного місцевого жителя медичний шприц з коричневою рідиною. За попередніми даними, чоловік зберігав наркотичний засіб, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, працівники якої вилучили виявлене та направили на експертне дослідження.
Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України.

За чинним законодавством чоловікові може загрожувати штраф, виправні роботи, піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років.
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