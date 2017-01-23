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Коростенські дільничні офіцери викрили крадійку

Коростенські дільничні офіцери викрили крадійку21 січня до Коростенського відділу поліції звернувся 28-річний житель райцентру із заявою про крадіжку з його будинку грошей. Поліцейські встановили злодія, триває розслідування, повідомили zamkova.info у відділі комунікації поліції Житомирської області.

На місці події працівники поліції з’ясували, що злочин було вчинено кілька днів тому. З будинку заявника зникли 600 гривень, необачно залишених на видному місці.

Відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідів злому та проникнення поліцейські не виявили, відтак перевірили осіб, які останнім часом заходили у гості до заявника. У результаті працівники підрозділу превентивної діяльності встановили, що до вчинення правопорушення причетна 37-річна місцева жителька. Жінка у скоєному зізналась.

За чинним законодавством учинення подібних протиправних дій може обернутися для жінки штрафом, громадськими чи виправними роботами, піврічним арештом або позбавленням волі строком до 3 років.

Шановні громадяни! Не забувайте вчасно подбати про безпеку свого майна. Намагайтеся зберігати цінні речі у недоступних для сторонніх осіб місцях, не запрошуйте малознайомих людей у власні помешкання. Обов’язково зачиняйте двері та вікна осель, навіть якщо залишаєте їх на нетривалий час. Використовуйте сучасні технічні засоби, які дозволяють надійно захистити оселю від зазіхань зловмисників.
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