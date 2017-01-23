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Міністр охорони здоров'я відзначила Житомирщину, як регіон, який знаходиться на "передовій" реформування галузі медицини

Міністр охорони здоров'я відзначила Житомирщину, як регіон, який знаходиться на "передовій" реформування галузі медициниПід час візиту до обласного центру виконувач обов’язків Міністра охорони здоров'я Уляна Супрун разом із своїм заступником Павлом Ковтонюком побували в житомирській поліклініці №2, де їм продемонстрували в дії систему електронної реєстрації пацієнтів з використанням програми "Доктор Еклс", повідомляє zamkova.info з посиланням на 103fm.com.ua

Завдяки впровадженню цієї новації пацієнти зможуть мати доступ до своєї медичної картки у будь-якій медустанові міста. Уляна Супрун наголосила, що дуже важливо, щоб ця система діяла і була позитивним прикладом для інших областей. Міністр подякувала керівництву Житомира за те, що місто вже може похвалитися передовим досвідом:

"І як ми би хотіли – щоби Житомир був прикладом для всієї України. Ви будете на передовій, ми будемо показувати ваші успіхи, як ті, які допомагають втілити реформи. Бо саме те, про що ви говорите: що амбулаторії будуть доступні для пацієнтів, що буде легко іти до них, що первинна ланка буде підсилена, пацієнти будуть мати доступ до своєї електронної медичної картки, і що вона буде доступна для їхніх лікарів – це нам показує, як Житомир розуміє, що пацієнт має бути в центрі уваги".

Заступник міністра Павло Ковтонюк, який, до речі, родом з Житомира, зауважив, що наш обласний центр розпочав цю роботу, не чекаючи наказів зверху:

"Ми приїхали підтримати Житомир. Чому – тому що ще до того, як офіційно Кабінет Міністрів прийняв концепцію нашої реформи, Житомир не чекав і почав до неї готуватися; почав готувати те, що залежить від них. Це рідко зустрічається в Україні, бо багато регіонів, як правило, чекають, коли прийде вказівка, а потім друга вказівка, і тільки тоді все буде зроблено. Тут було навпаки, і таким чином, Житомир, він є сьогодні одним із найбільш готових до реформи первинної медицини регіонів. Ми сьогодні хочемо поставити Житомир в приклад іншим містам. І для цього ми тут".

У поліклініці №2 Міністр охорони здоров'я особисто сходила до лікаря на прийом, результатом якого лишилася задоволена. Крім того, в рамках візиту Уляна Супрун та Павло Ковтонюк також побували в обласній клінічній лікарні О.Ф.Гербачевського, де мали змогу обговорити робочі питання безпосередньо з лікарями.
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