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Житомиряни мають можливість контролювати роботу комунальної техніки

Житомиряни мають можливість контролювати роботу комунальної технікиЖитомирська міська рада посилює контроль за роботою комунальної техніки, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.

Компанія «Дозор Україна» розробила веб-сайт «Моніторинг комунального транспорту».(https://comm.dozor.tech/) Відтепер кожен житомирянин в режимі реального часу може бачити всю комунальну техніку у місті.

«Дана програма створена для того, щоб кожен житомирянин зміг подивитись кількість техніка, та де вона працює у місті. Тобто здійснювати повний контроль за роботою всієї комунальної техніки міста. Наступним завдання є встановлення, окрім GPS-трекерів, додаткових пристроїв на техніку, що дозволять контролювати не лише місцезнаходження, а й безпосередньо саму роботу механізму. Ми будемо встановлювати додаткові пристрої на всю техніку комунальних підприємств, у тому числі й на екскаватори, що виїжджають на аварійні роботи. Вся ця інформація буде відображатися на сайті “Моніторинг комунального транспорту”», – розповідає міський голова Сергій Сухомлин.

Комунальна техніка, за місцезнаходження якої можна спостерігати на сайті, розподілена за трьома видами робіт: прибирання міста, вивіз сміття та ремонтні роботи.

За допомогою сайту можна визначити:
місцезнаходження кожного транспортного засобу;
належність до комунального підприємства і номерний знак;
напрямок руху кожної машини.

Також комунальне підприємство «Житомиртранспорт», яке буде займатись моніторингом рухомого складу, отримує широкі можливості для контролю міського транспорту: відстежувати час виїзду і заїзду транспорту в автопарк, будувати графіки і маршрути руху як у режимі реального часу, так і будувати звіти за обраний період, моніторити перевищення швидкості та ряд інших функцій.

Впровадження моніторингу дозволить звести до мінімуму нераціональне використання техніки.
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