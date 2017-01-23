Житомиряни мають можливість контролювати роботу комунальної техніки

Житомирська міська рада посилює контроль за роботою комунальної техніки, повідомили zamkova.info
в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Компанія «Дозор Україна» розробила веб-сайт «Моніторинг комунального транспорту».(https://comm.dozor.tech
/) Відтепер кожен житомирянин в режимі реального часу може бачити всю комунальну техніку у місті.
«Дана програма створена для того, щоб кожен житомирянин зміг подивитись кількість техніка, та де вона працює у місті. Тобто здійснювати повний контроль за роботою всієї комунальної техніки міста. Наступним завдання є встановлення, окрім GPS-трекерів, додаткових пристроїв на техніку, що дозволять контролювати не лише місцезнаходження, а й безпосередньо саму роботу механізму. Ми будемо встановлювати додаткові пристрої на всю техніку комунальних підприємств, у тому числі й на екскаватори, що виїжджають на аварійні роботи. Вся ця інформація буде відображатися на сайті “Моніторинг комунального транспорту”», – розповідає міський голова Сергій Сухомлин.
Комунальна техніка, за місцезнаходження якої можна спостерігати на сайті, розподілена за трьома видами робіт: прибирання міста, вивіз сміття та ремонтні роботи.
За допомогою сайту можна визначити:
місцезнаходження кожного транспортного засобу;
належність до комунального підприємства і номерний знак;
напрямок руху кожної машини.
Також комунальне підприємство «Житомиртранспорт», яке буде займатись моніторингом рухомого складу, отримує широкі можливості для контролю міського транспорту: відстежувати час виїзду і заїзду транспорту в автопарк, будувати графіки і маршрути руху як у режимі реального часу, так і будувати звіти за обраний період, моніторити перевищення швидкості та ряд інших функцій.
Впровадження моніторингу дозволить звести до мінімуму нераціональне використання техніки.