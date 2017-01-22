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Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг

Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюгУ Житомирі відзначили День Соборності України вшануванням загиблих героїв, які боролися за незалежність України.

Головною пішохідною вулицею Михайлівською бійці ЗСУ пронесли багатометровий прапор України на чолі з оркестром. Житомиряни у цей час утворили живий ланцюг через всю Михайлівську до майдану Корольова, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр ЖМР.

На головній сцені міста пройшла молебень за Україну.

Нагадаємо, шо День Соборності України відзначається офіційно з 1999 року на честь проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

1990 року відбулася одна з найбільших у Центральній та Східній Європі масових акцій - "Живий ланцюг" як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування подій Першої української незалежності. Від 500 тис. до 3 млн українців узялися за руки та і безперервний ланцюг від Києва до Львова. Так уперше з дня проголошення Акта Злуки 1919 року між Українською Народною Республікою та Західно-Українською Народною Республікою у сучасній історії України було відзначено День Соборності, який згодом став державним святом.
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг
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