Житомиряни до Дня Соборності утворили живий ланцюг

У Житомирі відзначили День Соборності України вшануванням загиблих героїв, які боролися за незалежність України.
Головною пішохідною вулицею Михайлівською бійці ЗСУ пронесли багатометровий прапор України на чолі з оркестром. Житомиряни у цей час утворили живий ланцюг через всю Михайлівську до майдану Корольова, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-центр ЖМР.
На головній сцені міста пройшла молебень за Україну.
Нагадаємо, шо День Соборності України відзначається офіційно з 1999 року на честь проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
1990 року відбулася одна з найбільших у Центральній та Східній Європі масових акцій - "Живий ланцюг" як символ єдності східних і західних земель України та знак вшанування подій Першої української незалежності. Від 500 тис. до 3 млн українців узялися за руки та і безперервний ланцюг від Києва до Львова. Так уперше з дня проголошення Акта Злуки 1919 року між Українською Народною Республікою та Західно-Українською Народною Республікою у сучасній історії України було відзначено День Соборності, який згодом став державним святом.
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