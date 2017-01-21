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Заступник міського голови про ситуацію з отруєнням учнів в міській гімназії № 23

З попереднім діагнозом харчове отруєння 13 дітей знаходяться в лікарні: 10 дітей отримують медичну допомогу в дитячій міській лікарні, 3 дітей – в Житомирській обласній лікарні, 1 родина відмовилась від госпіталізації. Всі вони школярі Житомирської міської гуманітарної гімназії № 23 з різних класів. Стан дітей задовільний, вони отримують безкоштовно медичну допомогу, повідомили zamkova.info в управлінні по зв'язках з громадськістю міської ради.
Заступник міського голови про ситуацію з отруєнням учнів в міській гімназії № 23

Заступник міського голови під час брифінгу, 21 січня, повідомив:
«Всі необхідні аналізи зібрані, на даний момент збудник не визначено. Проведені експрес-тести – сальмонельозу не виявлено. Більшість ознак вказують на те, що це бактеріальна інфекція, тому всі діти отримують антибактеріальну та дезінтоксикаційну терапію».

В їдальні закладу розпочато перевірки. Всі відповідальні служби проінформовано та задіяно. З понеділка, 23 січня, в їдальні буде припинено харчування до з’ясування причин отруєння. За бажанням батьків діти будуть харчуватися в інших навчальних закладах міста.

Закликаємо батьків у разі виявлення симптомів отруєння невідкладно звертатися за кваліфікованою медичною допомогою до дитячої міської лікарні (інфекційне відділення).
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