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Прокуратура Житомирщини заявила позов з метою попередження незаконної передачі в оренду майже півтисячі гектарів землі

Прокуратура Житомирщини заявила позов з метою попередження незаконної передачі в оренду майже півтисячі гектарів земліКоростишівською місцевою прокуратурою, з метою захисту інтересів держави заявлено позов про визнання протиправними та скасування неправомірних наказів Головного управління Держземагентства в області про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду у Брусилівському районі, повідомляє zamkova.info. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Установлено, що Головне управління Держземагентства в області у 2015 році видало вісім незаконних наказів про надання жительці м. Києва дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 448,4 га вартістю 8,7 млн грн в оренду, нібито для ведення фермерського господарства.

Зокрема, у порушення вимог Закону України “Про фермерське господарство”, планувалося передати земельні наділи, які не є єдиним масивом, а знаходяться на території шести сільських рад Брусилівського району.

Більше того, прокуратурою встановлено, що заявник не створив фермерське господарство і не має відповідної сільськогосподарської техніки, необхідної для обробітку землі площею майже півтисячі гектарів, що свідчить про його наміри одержати землю в користування поза встановленим законом порядком.

Таким чином, ГУ Держземагентства в області, формально підійшовши до вирішення заяви громадянина, сформував передумови для штучного використання процедури створення фермерського господарства як спрощеного порядку одержання приватними суб’єктами в користування земель поза передбаченою законом обов’язковою процедурою – проведення земельних торгів.

Наразі позов перебуває на розгляді у Житомирському окружному адміністративному суді.
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