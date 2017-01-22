Прокуратура Житомирщини заявила позов з метою попередження незаконної передачі в оренду майже півтисячі гектарів землі

Коростишівською місцевою прокуратурою, з метою захисту інтересів держави заявлено позов про визнання протиправними та скасування неправомірних наказів Головного управління Держземагентства в області про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду у Брусилівському районі, повідомляє zamkova.info
. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Установлено, що Головне управління Держземагентства в області у 2015 році видало вісім незаконних наказів про надання жительці м. Києва дозволів на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок загальною площею 448,4 га вартістю 8,7 млн грн в оренду, нібито для ведення фермерського господарства.
Зокрема, у порушення вимог Закону України “Про фермерське господарство”, планувалося передати земельні наділи, які не є єдиним масивом, а знаходяться на території шести сільських рад Брусилівського району.
Більше того, прокуратурою встановлено, що заявник не створив фермерське господарство і не має відповідної сільськогосподарської техніки, необхідної для обробітку землі площею майже півтисячі гектарів, що свідчить про його наміри одержати землю в користування поза встановленим законом порядком.
Таким чином, ГУ Держземагентства в області, формально підійшовши до вирішення заяви громадянина, сформував передумови для штучного використання процедури створення фермерського господарства як спрощеного порядку одержання приватними суб’єктами в користування земель поза передбаченою законом обов’язковою процедурою – проведення земельних торгів.
Наразі позов перебуває на розгляді у Житомирському окружному адміністративному суді.