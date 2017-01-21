На Житомирщине полиция изъяла из тайника боеприпасы (ФОТО)

25 гранат и запалов к ним изъяли работники взрывотехнической службы ГУ Национальной полиции области из укрытий, указанных жителем г. Бердичева. Мужчина сообщил, что случайно нашел боеприпасы. Сейчас начато досудебное расследование.
20 января в дежурную часть Бердичевского отдела полиции обратился 31-летний житель райцентра с сообщением, что он нашел металлические предметы, внешне похожие на гранаты, сообщает zamkova.info.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции и специалисты-взрывотехники ГУНП в Житомирской области. Как выяснили правоохранители, в земле были прикопаны 25 корпусов гранат РГД-5 и Ф-1. В другом тайнике находились запалы к ним. Все обнаруженное было изъято и направлено на экспертное исследование.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается дальнейшее выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе происхождение боеприпасов.
Законодательством ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств, без предусмотренного законом разрешения, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Вместе с тем освобождается от уголовной ответственности лицо, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.
Правоохранители напоминают гражданам: в случае обнаружения подозрительных пакетов, чемоданов, ничейных игрушек, гаджетов, а также предметов, похожих на оружие и боеприпасы, не стоит их двигать, поднимать, заглядывать внутрь. Немедленно позвоните по номеру «102» и сообщите о своей находке. Этим вы можете уберечь свою жизнь и окружающих. Будьте бдительны!
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