У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії

У суботу, 21 січня 2017 року, Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням у місцевій гімназії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 КК України.
Установлено, що до Житомирської дитячої обласної та центральної дитячої міської лікарень з 20 по 21 січня 2017 року з попереднім діагнозом гостре кишкове отруєння госпіталізовано 13 дітей, які є учнями місцевої гуманітарної гімназії,
повідомляє zamkova.info
. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.
Усім дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний.
У ході досудового розслідування, яке проводиться Житомирським ВП ГУНП в області, будуть проведені необхідні слідчі дії, встановлено інші обставини.
Процесуальне керівництво здійснюється Житомирською місцевою прокуратурою.