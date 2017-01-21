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У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназії

У Житомирі розпочато кримінальне провадження за фактом отруєння учнів гімназіїУ суботу, 21 січня 2017 року, Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням у місцевій гімназії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 325 КК України.

Установлено, що до Житомирської дитячої обласної та центральної дитячої міської лікарень з 20 по 21 січня 2017 року з попереднім діагнозом гостре кишкове отруєння госпіталізовано 13 дітей, які є учнями місцевої гуманітарної гімназії,
повідомляє zamkova.info. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Усім дітям забезпечено необхідне лікування, стан їхнього здоров’я стабільний.

У ході досудового розслідування, яке проводиться Житомирським ВП ГУНП в області, будуть проведені необхідні слідчі дії, встановлено інші обставини.

Процесуальне керівництво здійснюється Житомирською місцевою прокуратурою.
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