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Ігор Гундич підписав розпорядження про підтримку донорського руху в області

Ігор Гундич підписав розпорядження про підтримку донорського руху в областіГолова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич вчора, 19 січня, підписав розпорядження «Про підтримку донорського руху в області».

Документ підписано на виконання Резолюції Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з метою забезпечення лікувальних закладів області якісними безпечними компонентами крові, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.

Зокрема, розпорядженням затверджено Рекомендації щодо необхідної кількості комплектування донорських кадрів на 2017-2020 роки в районах області.

Також щороку будуть проводитися заходи з вшанування донорів з нагоди Всесвітнього дня донора крові.

Окрім цього, розпорядженням доручено головам РДА та рекомендовано міським головам, керівникам підприємств, установ і організацій області забезпечити надання донорам пільг та гарантій відповідно до ст. 5 і 6 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Спільно із Товариством Червоного Хреста України управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації буде розроблено та розповсюджуватимуться інформаційно матеріали.

Також в області будуть проходити тематичні зустрічі із учнями та студентами, проводитиметься соціальна просвітницька робота в сільській місцевості з популяризації донорства.
Ігор Гундич підписав розпорядження про підтримку донорського руху в області
Ігор Гундич підписав розпорядження про підтримку донорського руху в області
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