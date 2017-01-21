Ігор Гундич підписав розпорядження про підтримку донорського руху в області

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич вчора, 19 січня, підписав розпорядження «Про підтримку донорського руху в області».
Документ підписано на виконання Резолюції Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я з метою забезпечення лікувальних закладів області якісними безпечними компонентами крові, повідомляє zamkova.info, з посиланням на прес-службу ОДА.
Зокрема, розпорядженням затверджено Рекомендації щодо необхідної кількості комплектування донорських кадрів на 2017-2020 роки в районах області.
Також щороку будуть проводитися заходи з вшанування донорів з нагоди Всесвітнього дня донора крові.
Окрім цього, розпорядженням доручено головам РДА та рекомендовано міським головам, керівникам підприємств, установ і організацій області забезпечити надання донорам пільг та гарантій відповідно до ст. 5 і 6 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Спільно із Товариством Червоного Хреста України управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації буде розроблено та розповсюджуватимуться інформаційно матеріали.
Також в області будуть проходити тематичні зустрічі із учнями та студентами, проводитиметься соціальна просвітницька робота в сільській місцевості з популяризації донорства.
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