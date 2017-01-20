Зміна технологій: замість піску вулиці Житомира посипатимуть бішофітом

Після наступного снігопаду вулиці Житомира будуть посипати реагентом бішофіт, для міста його вже закупили дві тонни. Використовується він лише в декількох містах України, повідомляє zamkova.info
з посиланням на zhitomir.today
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Реагент працює до температури –20 °C, розтоплюючи сніг і перешкоджаючи створенню льодового покриву. Уже через 20–30 хв після посипання цим препаратом можна прибирати поверхню.
“Препарат набагато дорожчий, ніж пісково-сольова суміш. Ми вивчили питання його екологічності. Реагент можна використовувати без обмежень, адже він не впливає на зелені насадження, взуття, автомобілі та дорогу. Зараз ми закупили 2 тонни бішофіту, щоб під час наступних снігопадів випробувати його. Ми вже говорили з комунальними підприємствами про те, щоб зараз спробувати посипати деякі тротуари міста й подивитися на ефективність його роботи”,– розповів міський голова Сергій Сухомлин.
Довідково. Бішофіт – чистий природний протиожеледний реагент у формі кристалів, який застосовується для зимового прибирання і захисту доріг та вулиць від снігу, ожеледі, снігопадів у діапазоні температур до –35 °С. Він швидко проникає крізь товщу льоду, вимагає мінімальних нормо-витрат, тривалість активної дії – до 24 годин.
Принципова відмінність бішофіту від будь-яких механічних сумішей чи реагентів – у його походженні. Він діє одразу при контакті з льодом і вологим повітрям. Гранули починають виділяти тепло (самостійно нагріваються) і плавити лід чи сніг.
Потрапляючи на чисту поверхню, бішофіт утворює захисну плівку, яка запобігає активному налипанню снігу та утворенню ожеледі до 24 годин.
Бішофіт не токсичний, пожежо- та вибухобезпечний, належить до третього класу безпеки й може використовуватися без обмежень.
Відмінності від інших протиожеледних матеріалів:
- унікальний продукт природного походження;
- не шкодить навколишньому середовищу, зеленим насадженням та ґрунтам, тваринам, людям;
- мінімальний вплив на чорні та кольорові метали;
- не вступає в хімічну реакцію з асфальтними, бетонними та плитковими покриттями;
- швидкість плавлення льоду в 5 разів вища, ніж у солі;
- економія витрат на 50–60 %, на відміну від солі чи піщано-сольових реагентів;
- діапазон робочих температур розширений до –35° С.