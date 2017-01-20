Як на Житомирщині таксі перевіряють

З 16 січня 2017 року Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області посилило державний контроль за перевізниками, які провадять свою діяльність у сфері автомобільних перевезень на таксі, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.
Начальник Управління Юрій Осіпов зазначає, що за перші дні лише у місті Житомирі перевірено 50 транспортних засобів, складено 5 адміністративних протоколів та 3 акти про порушення законодавства.
«Здебільшого серед порушень – відсутність державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та відсутність ліцензії щодо надання послуг із перевезення пасажирів», – розповідає Юрій Осіпов.
За його словами, отримання ліцензії для таксистів коштує всього одну мінімальну заробітну плату, проте основна причина «неліцензійних» перевезень – небажання перевізників сплачувати податки.
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