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Як на Житомирщині таксі перевіряють

Як на Житомирщині таксі перевіряютьЗ 16 січня 2017 року Управління Укртрансбезпеки у Житомирській області посилило державний контроль за перевізниками, які провадять свою діяльність у сфері автомобільних перевезень на таксі, повідомили zamkova.info в Житомирській ОДА.

Начальник Управління Юрій Осіпов зазначає, що за перші дні лише у місті Житомирі перевірено 50 транспортних засобів, складено 5 адміністративних протоколів та 3 акти про порушення законодавства.

«Здебільшого серед порушень – відсутність державної реєстрації як суб’єкта підприємницької діяльності та відсутність ліцензії щодо надання послуг із перевезення пасажирів», – розповідає Юрій Осіпов.

За його словами, отримання ліцензії для таксистів коштує всього одну мінімальну заробітну плату, проте основна причина «неліцензійних» перевезень – небажання перевізників сплачувати податки.
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