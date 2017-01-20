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Житомирщина отримала можливість розпочати роботи з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп, де є всього дві смуги руху

Це єдина подібна ділянка траси від Києва до Рівного, яка знаходиться на житомирській об’їзній М-06/Е40.
Житомирщина отримала можливість розпочати роботи з реконструкції ділянки на трасі Київ-Чоп, де є всього дві смуги руху

Щодня по ній проїжджає до 10 тисяч автомобілів. Інвестиційним проектом передбачено реконструкцію 22 кілометрів цієї ділянки дороги, що включає будівництво двох додаткових смуг руху, двох нових розв’язок, модернізацію ще чотирьох розв’язок, реконструкцію трьох мостів над залізничними шляхами, пише прес-служба облдержадміністрації.

Аби розпочати реконструкцію автомобільної дороги, потрібно було змінити цільове призначення земельних ділянок, необхідних для реалізації проекту.

Кабінет Міністрів України на черговому засіданні підтримав відповідні документи.

Тепер попереду тендерні процедури на рівні держави та реконструкція міжнародної траси.

Документи на попередній кваліфікаційний відбір на модернізацією об’їзної дороги Житомира подали 16 компаній: 7 з Туреччини, 3 з Китаю, 2 з Азербайджану та 2 з Польщі, по одній компанії з України та Італії.

Роботи будуть здійснюватися в рамках спільного проекту з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку.

Загальна вартість проекту –1009 млн грн.

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