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У Житомирі взято під варту підозрюваного у розбещенні неповнолітньої

У Житомирі взято під варту підозрюваного у розбещенні неповнолітньоїЖитомирською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбещення неповнолітньої, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.156 КК України.

У четвер, 19 січня 2017 року, за клопотанням, погодженим процесуальним прокурором, ухвалою Богунськогорайонного суду м. Житомира підозрюваному обрано запобіжний засіб – тримання під вартою з правом внесення грошової застави на суму півмільйона гривень, повідомили zamkova.info в прес-службі прокуратури Житомирської області. .

Йдеться про те, що 55-річна особа,раніше неодноразовосудима, у тому числі за скоєння злочинів проти статевої недоторканості щодо неповнолітніх, звільнившись у серпні минулого року від відбування покарання за так званим «законом Савченко», вже у листопаді скоїв у Житомирі розпусні дії щодо малолітньої.

За результатами досудового розслідування, 14.12.2016 особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України та подано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою та клопотання про затримання з метою приводу для обрання запобіжного заходу.

З метою встановлення місцезнаходження підозрюваного, його оголошено в розшук.

У середу, 18 січня 2017року,чоловіка було затримано в м. Запоріжжі та доставлено до м. Житомира для обрання запобіжного заходу.
На даний час триває досудове розслідування, яке проводиться Житомирським відділом поліції.

Довідково: за скоєний злочин передбачено покарання - позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
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