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На Житомирщине полиция задержала подпольных лесорубов (ФОТО)

На Житомирщине полиция задержала подпольных лесорубов (ФОТО)Четверо мужчин, которые опустошали лес в Лугинском районе, 18 января были задержаны работниками полиции. По факту незаконной порубки леса возбуждено уголовное производство, сообщает zamkova.info.

В Лугинское отделение полиции поступило сообщение о том, что неподалеку от с.Великого Дивлина вдоль автодороги Киев – Ковель, неизвестные лица рубят лес.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, работники которой застали на указанном месте четырех мужчин. Двое из них орудовали бензопилами. В общей сложности, успели срезать более 90 грабов. Древесину складывали неподалеку.

Лесорубами оказались местные жители в возрасте от 26 до 40 лет. По словам мужчин, дерево они намеревались перепродать и выручить кругленькую сумму.

С места происшествия правоохранители изъяли орудие незаконной деятельности и древесину.

Как сообщил в.и.о. начальника Лугинского ОП Роман Бовсуновский, событие квалифицировано по ст.246 (Незаконная порубка леса) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об аресте изъятого имущества.

По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.

Отдел коммуникации полиции
Житомирской области
На Житомирщине полиция задержала подпольных лесорубов (ФОТО)
На Житомирщине полиция задержала подпольных лесорубов (ФОТО)
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