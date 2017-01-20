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На Житомирщині розпочато розслідування незаконної порубки 92 дерев породи граб

На Житомирщині розпочато розслідування незаконної порубки 92 дерев породи грабКоростенською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконної порубки дерев породи граб у Красноставському лісництві Лугинського району, за ст. 246 КК України,
повідомляє zamkova.info. з посиланням на прес-службу прокуратури Житомирської області.

Установлено, що 18 січня 2017 року, четверо місцевих жителів (троє – с. Малий Дивлин та один – ст. Білокоровичі) у Красноставському лісництві державного підприємства «Лугинське лісове господарство» скоїли незаконну порубку 92 дерев породи граб, що належить до твердих сортів деревини.

Правоохоронці, оперативно відреагувавши на повідомлення, виїхали на місце злочину та застали зловмисників «на гарячому».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить місцеве відділення поліції, встановлюється сума завданих державі збитків.
Довідково. Незаконна порубка дерев у лісах, що заподіяла істотну шкоду, карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
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