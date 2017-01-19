В Житомире арестовали педофила





Сегодня в Житомире арестовали подозреваемого в развращении несовершеннолетней девочки, которого правоохранители поймали вчера на вокзале в Запорожье. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.Вчера утром, во время патрулирования на центральном железнодорожном вокзале в Запорожье, патрульные обнаружили мужчину, который вел себя подозрительно. Мужчина сообщил стражам порядка, что направлялся из Днепра в Запорожье в гости к товарищу. Во время проверки паспортных данных, которые предоставил инспекторам 55-летний мужчина, выяснилось, что он находится в розыске с 15 декабря 2016 года Житомирским отделом полиции за развращение несовершеннолетних."55-летний мужчина в конце ноября прошлого года совершил развратные действия в отношении 10-летнего ребенка. 18 января он был задержан в Запорожье и доставлен в Житомир. Сегодня 19 января мужчине официально сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу с возможностью внесения денежного залога в сумме 500 тысяч гривен", – рассказали в житомирской полиции.Сейчас продолжается дальнейшее расследование уголовного производства по ст.156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит ограничение или лишения свободы на срок до 5 лет.Как сообщалось, в ноябре 2016 года, в Житомире пожилой извращенец заманил в своё жильё 10-летнюю девочку.