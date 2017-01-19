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Поліція області проводить добір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС України

Поліція області проводить добір кандидатів на навчання у ВНЗ МВС УкраїниГоловне управління Національної поліції в Житомирській області проводить добір кандидатів на навчання у вищих навчальних закладах системи МВС (далі – ВНЗ МВС України):

 Національна академія внутрішніх справ;
 Харківський національний університет внутрішніх справ;
 Львівський державний університет внутрішніх справ;
 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 Одеський державний університет внутрішніх справ;
 Донецький юридичний інститут МВС України (дислокується в м. Кривий Ріг).

Для отримання вищої освіти на денній формі навчання за державним замовленням до вступу у ВНЗ зі специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, запрошуються громадяни України, кому станом на 31 грудня 2017 року виповниться 17 років і які мають повну загальну середню освіту, повідомляє zamkova.info.

Після закінчення навчання випускники ВНЗ МВС України проходять службу в органах та підрозділах Національній поліції України відповідно до набутої кваліфікації, спеціальності та спеціалізації (підрозділи досудового розслідування, превентивної діяльності, кримінальної поліції та інші).

Для оформлення документів для направлення на навчання за державним замовленням до ВНЗ МВС України необхідно особисто звернутися до підрозділів кадрового забезпечення відділів та відділень поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області за місцем реєстрації.

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами кадрових підрозділів:

 ГУНП в області – (0412) 407-407.
 Бердичівський відділ поліції – (04-143) 2-11-02.
 Житомирський відділ поліції – (0412) 40-74-75.
 Коростенський відділ поліції – (04-142) 9-63-48.
 Коростишівський відділ поліції – (04-130) 5-06-40.
 Новоград-Волинський відділ поліції – (04-141) 5-50-24.

Управління кадрового забезпечення ГУНП
в Житомирській області
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