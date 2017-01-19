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У бердичевлянина полиция изъяла боеприпасы и наркотики (ФОТО)

У бердичевлянина полиция изъяла боеприпасы и наркотики (ФОТО)Работники подразделения криминальной полиции в доме жителя райцентра обнаружили и изъяли патроны и коноплю. Сейчас продолжается досудебное расследование, сообщает zamkova.info

18 декабря работники полиции провели санкционированный обыск в доме 35-летнего жителя г. Бердичева. По имеющейся у правоохранителей информации, по месту своего жительства мужчина мог хранить запрещенные законом предметы и вещества.

В результате обыска домовладения полицейские обнаружили в одном из помещений разнокалиберные патроны, а в кухне – расфасованную в эмалированную посуду измельченную растительную массу, по предварительным выводам экспертов – коноплю.

Объясняя правоохранителям происхождение патронов, мужчина заверил, что их, он когда-то нашел и оставил себе. А коноплю хранил для собственного употребления.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Бердичевского отдела полиции, сотрудники которой изъяли обнаруженное и направили на экспертное исследование.

Сейчас продолжается досудебное расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч.1 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Как сообщила начальник Бердичевского отдела полиции Ольга Зинченко, в рамках досудебного расследования правоохранители проверяют, с какой целью мужчина заготавливал наркосодержащие растения, а также выясняют происхождение боеприпасов.

Мужчине может грозить от 3 до 7 лет заключения.

Отдел коммуникации ГУНП
в Житомирской области
У бердичевлянина полиция изъяла боеприпасы и наркотики (ФОТО)
У бердичевлянина полиция изъяла боеприпасы и наркотики (ФОТО)
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