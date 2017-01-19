На Житомирщині поліція затримала двох буштиношукачів (ФОТО)

18 січня в Олевському районі працівники поліції виявили двох нелегальних старателів поблизу с. Обища. У чоловіків вилучили засоби незаконного промислу. Нині розпочато кримінальне провадження, повідомляє zamkova.info
Під час оперативно-профілактичного відпрацювання району рейдова група у складі працівників обласного Управління захисту економіки Нацполіції, спецпризначенців та місцевих поліцейських помітили у лісовому масиві двох чоловіків, які за допомогою помпи намагались розмивати ґрунт та видобувати «сонячне каміння».
Нелегальними старателями виявились двоє жителів району віком 19 та 22 роки.
З місця події працівники слідчо-оперативної групи вилучили мотопомпу, пожежні рукави, забірник води та металеві штирі.
Нині розпочато кримінальне провадження за ст. 15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються штрафними санкціями, обмеженням або позбавленням волі строком до 3 років.
Відділ комунікації поліції
Житомирської області