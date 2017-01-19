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Поліція встановила понад 30 учасників конфлікту в Олевську, частину з них уже затримано

Поліція встановила понад 30 учасників конфлікту в Олевську, частину з них уже затриманоАби спростувати плітки та уникнути перекручування фактів і відомостей, пов’язаних з резонансними подіями у м. Олевську, начальник Головного управління Національної поліції в Житомирській області В’ячеслав Печененко розповів про наявні результати роботи поліції у досудовому розслідуванні та конкретизував заходи із забезпечення правопорядку у регіоні.

– На даний час поліцією встановлені понад трьох десятків учасників конфлікту з обох сторін. Частина з них затримані. Решта осіб, які обґрунтовано підозрюються у причетності до нічних подій, оголошені у розшук. Також розшукуються транспортні засоби, на яких учасникам стрілянини вдалося втекти з Олевська у ніч 16 січня, - повідомив В’ячеслав Печененко.

Слідчі поліції та працівники обласної прокуратури продовжують допитувати свідків. Водночас триває проведення обшуків і вилучення речових доказів. У встановлених слідством учасників конфлікту поліцейськими вилучена офіційно зареєстрована зброя. Продовжується проведення низки призначених експертиз, у тому числі балістичної та молекулярно-генетичної.

Також керівник ГУНП Житомирщини розповів, що нині в Олевському районі та у самому райцентрі проводяться спеціальні обмежувальні заходи для забезпечення публічного порядку та безпеки місцевих жителів. До цієї роботи залучені додаткові сили Національної поліції та Національної гвардії України: бійці підрозділів особливого та спеціального призначення і підрозділи патрульної поліції.

– Я запевняю, що розслідування обставин резонансних подій буде завершено у найкоротші терміни. Винні особи будуть притягнені до кримінальної відповідальності. Правопорядок на Олевщині, як і в цілому у регіоні, забезпечується на належному рівні, - підсумував В’ячеслав Печененко.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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