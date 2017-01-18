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Житомирські оперативники затримали грабіжника, який заховався від них… у шафі

Житомирські оперативники затримали грабіжника, який заховався від них… у шафіПоліцейські встановили особу зловмисника, який увечері на вулиці відібрав у житомирянина мобільний телефон, документи та банківську картку. Молодика оперативники розшукали та затримали за місцем проживання. Нині триває досудове розслідування, повідомляє zamkova.info.

До Житомирського відділу поліції звернувся 52-річний житель обласного центру із повідомленням про пограбування. За словами заявника, увечері 12 січня на вулиці до нього підскочив незнайомець та, погрожуючи, силоміць відібрав мобільний телефон, пенсійне посвідчення і банківську картку. Згодом з його рахунку було знято 20 тисяч гривень заощаджень.

Відомості про подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Поліцейські провели низку заходів, направлених на встановлення та затримання грабіжника.

У результаті вдалося встановити, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний 21-річний житомирянин.

- Молодика добре знають поліцейські, адже він вже неодноразово притягувався до кримінальної та адміністративної відповідальності за майнові злочини та незаконне зберігання наркотичних речовин. Нині у суді триває розгляд кримінального провадження, у якому хлопець обвинувачений у вчиненні грабежу, - повідомив начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока.

Коли поліцейські прийшли додому до молодика, той заховався… у шафі. Втім, такий сховок не врятував його від затримання у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КПК України. Згодом судом йому було обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Викрадене поліцейські вилучили.

За відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, молодику загрожує від 4 до 6 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції
Житомирської області
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