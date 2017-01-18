У Житомирі підприємство самочинно завищило кошторис робіт при закупівлі електрообладння для школи

Житомирською місцевою прокуратурою, в інтересах держави в особі управління освіти Житомирської міської ради та загальноосвітньої школи заявлено позов до приватного підприємства про стягнення збитків на суму понад 233 тис грн, завданих неналежним виконанням договору, повідомляє zamkova.info
Установлено, що між приватним підприємством та навчальним закладом у серпні 2015 року укладено договір про виконання робіт з капітального ремонту по заміні електрообладнання з кошторисом 1 млн грн, який погоджено управлінням освіти.
Однак виконавець, порушивши низку вимог чинного законодавства та умови договору, без проведення державної експертизи кошторисної частини змін до проектної документації, закупив обладнання, вартість якого на 233,4 тис грн перевищила середньоринкову. Внаслідок таких дій місцевому бюджету завдано збитків на зазначену суму.
На даний час позов перебуває на розгляді у господарському суді Житомирської області.
Прес-служба прокуратури Житомирської області